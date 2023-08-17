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世貿指對美產品加徵關稅違規 商務部：依法反制維護自身權益

國情動向 11:10 2023/08/17

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世貿爭端解決機構專家組裁定，中國因應美國對鋼鋁加徵關稅，向美國部分產品採取反制措施，相關做法不符合世貿規則。中國商務部回應稱，中方反制措施旨在維護自身合法權益。

商務部條約法律司負責人表示，中方注意到相關報告，正在對專家組報告內容進行研究，並將按照世貿組織規則做好本案後續工作。

負責人指，2018年3月起，美方泛化國家安全，對包括中方在內的多個世貿成員對美出口的鋼鋁產品加徵關稅。該措施引發廣泛不滿，中方和其他多個成員將美訴諸世貿組織爭端解決機制。2022年12月，美措施已被世貿組織裁決違反世貿規則。但美方一意孤行，阻撓專家組裁決生效，逃避執行義務，拒絕取消違規關稅措施。

負責人強調，本案問題的根源在於美方的單邊主義和保護主義行徑。中方依法採取反制措施，是維護自身合法權益的正當之舉。中方要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁232措施，與其他世貿成員相向而行，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

美國貿易代表署對裁決表示歡迎，認為中方在世貿起訴美國的同時，單方面利用關稅進行報復，凸顯了中方的虛偽。

世貿裁定美國對華鋼鋁關稅敗訴 美反要求世貿改革

美國歐盟考慮對中國鋼鋁徵收新關稅 京回應（更新版）

責任編輯：易燕丹

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