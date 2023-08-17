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美日韓領袖峰會明召開 白宮重申不樂見台海衝突

國情動向 13:14 2023/08/17

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美日韓領袖明日將在大衛營召開峰會，是首度舉行的三國峰會。美國白宮表示，預料三邊合作關係將推向新水平，又重申沒有人願意看見台海發生衝突，也沒有理由發生。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指，這次峰會標示美日韓進入三邊合作時代，三國領導人將重點討論推進制度化合作，採取積極措施改善合作關係，並會提出具前瞻性新舉措，使彼此關係達到全新水平，改善三邊合作的長期倡議。 

在被問北京對台威脅會否納入議程及對台海安全的評估時，柯比表示，拜登的目標是確保不會出現大陸攻台，相信沒有人願意見到台海衝突，也沒有理由發生。他重申，美國的一中政策不變，美國不樂見台灣獨立，反對片面改變現狀，更不希望見到以武力改變現狀。

柯比指，總統拜登在處理對華關係上，十分重視恢復與重振聯盟與夥伴關係，以阻止衝突發生。而這次峰會不單關乎安全或軍事議題，亦希望通過多方面工作，改善美日韓在廣泛議題上的關係。

責任編輯：易燕丹

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