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存款利差擴大 內地赴港開戶熱持續升溫

社會熱點 13:52 2023/08/17

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今年以來內地下調存款利率，激發內地遊客赴港開戶熱潮，「開戶中介」應運而生，費用高達近3000元（人民幣，下同）。

據內媒第一財經報道，目前香港銀行開戶火爆，出現排隊時間久、預約周期長等情況。一名香港銀行業人士指，香港許多銀行開戶都需要預約。因為人多，現在預約後等候1~2周是很正常的事情。實際上，為應對大量赴港開戶的內地客戶，已有部分銀行對人員、業務條線進行緊急調整，比如擴充相關團隊規模、階段性延長部分網點的營業時間等。

少數不用預約、可現場辦理、門檻相對較低的銀行則成為排隊開戶的熱門。例如，被譽為「網紅開戶點」的中銀香港中港城分行，一般早上8點半派號，但7點就有客戶開始排隊。

報道指，一些「開戶中介」也應運而生，專門為內地客戶提供香港開戶業務。一位開戶中介表示，目前與銀行有戰略合作，拿到的是不用存款、理財等資產證明的名額，包括香港滙豐銀行、香港渣打銀行、香港中信銀行都可直接面簽，當天下賬戶拿銀行卡。而她給出的8月「秒殺價」每戶在1880元~2880元不等。

聯繫匯率制度下，香港緊隨美聯儲加息步調。2022年，香港金融管理局將基準利率從0.5%上調至4.75%，2023年進一步上調至5.75%。存款利率不斷上行，而為進一步「吸金」攬儲，部分銀行還針對新客戶推出短期高息存款，一些短期利率高達7.28%。另一方面，內地銀行今年存款利率處於調降區間，目前定存利率已基本告別3%時代。

內地大行下調存款利率 機構料未來仍有20基點降息空間

中資行傳再下調大型企業美元存款利率上限 一文看懂對人幣影響

責任編輯：袁瑋婧

 

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