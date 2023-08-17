多省要求事業單位提前招聘 爭取讓畢業生早就業

畢業生就業問題嚴峻，除廣東外，多個省份要求亦發佈通知，要求事業單位提前展開面向畢業生的招聘活動，加大聘請的力度，務求讓畢業生早就業。

據不完全統計，安徽、湖北、湖南、山西等近日均已下發相關通知。安徽明確要挖掘機關事業單位就業崗位，穩定機關事業單位崗位規模，加大基層教育、衛生等公共事業單位吸納高校畢業生就業力度，統籌自然減員，加大補員力度，合理確定招錄、招聘時間，今年全省機關事業單位招聘3.6萬人左右。

湖北提出穩定機關事業單位崗位規模，加大補員力度，其中，鄉鎮機關需實現「應招盡招」，全省事業單位招聘崗位規模保持穩定，全面提前招錄時間。

湖南要求加大定向招錄應屆高校畢業生力度，全省各級各類事業單位出現的空缺崗位，除有專業技術職稱、職業資格和工作經歷等資格條件要求外，主要用於招聘畢業3年內的高校畢業生。該省衛健委直屬事業單位在今年度公開招聘工作中，拿出不低於50%的崗位，專門提供予高校畢業生。

山西則提出鼓勵機關事業單位前瞻謀劃招錄計劃，提早做好相關準備工作，用好機關事業單位編制存量，統籌自然減員，補充更多符合條件的高校畢業生。事業單位年內招聘規模不少於2.9萬人。加強事業單位招聘實施進程與高校畢業生求職時間有效銜接，力爭畢業季前基本完成招錄工作。

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責任編輯：陳建錫