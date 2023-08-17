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深圳老牌港資電器廠提前結業 全盛期員工達10萬

社會熱點 15:36 2023/08/17

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全球經濟復甦步伐緩慢，海外定單減少，成立38年的深圳老牌港資公司「新安電器」宣布提前解散，擬於8月18日結束經營。該公司高峰期員工達到10萬人，曾代工生產飛利浦咖啡機等知名品牌產品。

網傳一張新安電器（深圳）公司發布的「告全體同仁書」，稱在全球經濟萎靡定單減少的情況下，公司經歷了全球疫情影響，加上經營情況進一步惡化，公司股東會決定提前解散，並擬於8月18日結束經營，將按《勞動合同法》向員工發放經濟補償金。

成立於1985年新安電器是深圳一家知名家電代工廠，為新瑪德集團的下屬公司。作為最早進入內地的港資代表企業之一，新安電器主要為海外客戶生產暖爐機、咖啡壺、煲茶機、焗爐等家電，曾獲授「加工貿易出口百強」、「誠信AAA企業」等殊榮。

不過，受新冠疫情影響，新安電器的生產曾被迫暫停，出口也一度受阻，不少海外老客戶終止訂單。雖然公司之後從出口轉向「外貿+內銷」，但仍未能扭轉經營變差的局面。今年5月更傳出即將倒閉的消息，不少工人在離職時發現公司未繳納社保及住房公積金，討要無果後一度發起罷工，近百人撐傘在雨中抗議。事件引發當地警方介入，區政府亦派人前來協調。

今年以來，深圳已有不少老牌廠商結業，包括在深圳運營17年的福華德塑膠製品公司，以及有20年歷史的深圳冠達印刷廠。後者主營各種品牌包裝，曾是富士康、雀巢咖啡、歐萊雅等國際品牌的重要供貨商。

責任編輯：易燕丹

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