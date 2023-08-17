網信辦官員約見沃爾瑪等外企高層 緩解數據法憂慮

彭博社引述消息人士指，中國國家網信辦官員近期約見了沃爾瑪、PayPal、BC Education等在華外企高層，解釋將實行的《數據安全法》，冀緩解外企憂慮。

報道指，新的《數據安全法》賦予政府權力向不當處理敏感數據的企業罰款，在其於11月實施前，網信辦官員已與數十家外企的高層會面，為他們解答了一些問題，包括指導如何遵守法例，另雙方也討論了為常規數據出省建立快速審批機制，以及法例針對的數據類別，甚至是把特定公司納入「白名單」。

報道指，該法例引發外企的普遍焦慮，並迫使少數企業作出業務上的重大轉變，例如摩根士丹利決定將約200名技術人員撤離中國。

報道引述數據隱私和網絡安全專家指，各行業在中國開展業務的每家公司都必須弄清楚如何遵守數據法，因為違規行為的處罰可能非常嚴厲。「如果你不遵守規定，你的系統將在中國被封鎖，或者你將無法繼續將中國個人數據傳輸到中國境外...這不僅僅是為了合規而合規」。

中國國務院周初承諾，將簡化數據傳輸的規定。彭博引述政策文件指，擬議的措施包括為特定外企提供「綠色通道」、制定可自由出口的通用數據清單等。

責任編輯：陳建錫