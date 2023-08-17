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人行：必要時糾偏單邊行為 堅決防範匯率超調風險

經濟脈搏 17:53 2023/08/17

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人民銀行發布2023年第二季度中國貨幣政策執行報告。其中提出，要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。

報告指出，穩健的貨幣政策要精準有力，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

人行指出，當前人民幣匯率沒有偏離基本面，下一階段將穩步深化匯率市場化改革，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動滙率制度。加強預期管理，堅持底綫思維，做好跨境資金流動的監測分析和風險防範，必要時對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範滙率超調風險，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

報告並提到，人民幣匯率反映人民幣與其他貨幣的比價關係，受內外部多種因素影響，短期不確定性大，也測不準，但長期根本上取決於經濟基本面。人民銀行、外滙局積累了豐富的經驗，也具有充足的政策工具儲備，有信心、有條件、有能力維護外滙市場平穩運行。

人行還指，要切實防範化解重點領域金融風險，統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，穩步推動中小金融機構改革化險，守住不發生系統性金融風險的底線。

延續保交樓貸款支持至明年5月

人行並表示，會延續實施保交樓貸款支持計劃至2024年5月底，穩步推進租賃住房貸款支持計劃在試點城市落地。因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，促進房地產市場平穩健康發展。

報告提出，當前中國經濟已恢復常態化運行，高質量發展紮實推進，但國際政治經濟形勢複雜嚴峻，發達經濟體快速加息的累積效應繼續顯現，全球經濟復甦動能減弱，國內經濟運行面臨需求不足、一些企業經營困難、重點領域風險隱患較多等挑戰。中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，有利條件和積極因素不斷積蓄，要保持戰略定力，增強發展信心。

人行預計8月開始CPI有望逐步回升，全年呈U型走勢；PPI按年已於7月觸底反彈，未來降幅還將趨於收斂。中長期看，中國經濟供需總體平衡，貨幣政策保持穩健，居民通脹預期平穩，不存在長期通縮或通脹的基礎。

責任編輯：蒯宇澄

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