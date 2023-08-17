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中央政治局常委會議部署救災及重建 要求保障糧食安全

社會熱點 19:12 2023/08/17

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中共總書記習近平主持中央政治局常委會會議，研究部署抗洪救災和重建，要求用好救災資金，搶修各類基建，最大程度減少農業損失，保障國家糧食安全。

會議指，要用好救災資金，加快恢復重建，抓緊搶修交通、通訊、電力等基礎設施，抓緊修復災毀農田和農業設施，加大農資供應保障力度，加強對農民的農技指導，組織農民積極補種補救，做好農業防災減災工作，最大程度減少農業損失，保障國家糧食安全。

要加快推進學校、醫院、養老院等公共設施恢復重建，保證受災學生都能按時開學返校；要迅速啟動災毀房屋修復重建，確保受災群眾入冬前能夠回家或搬入新居。金融機構要優化簡化相關程序，加強對受災地區的信貸支持和保險理賠，同時持續做好風險隱患排查，努力幫助受災群眾和經營主體渡過難關。

會議又指，要認真排查總結，抓緊補短板、強弱項，進一步提升防災減災救災能力。要進一步建強各級應急指揮部體系，完善調度指揮、會商研判、業務保障等設施設備和系統，確保上下貫通、一體應對。要加強國家區域應急救援中心能力建設，突出區域性重大自然災害救援需求，盡快形成區域救援實戰能力。

責任編輯：陳建錫

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