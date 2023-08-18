美國向中加德徵鍍錫鋼板反傾銷稅 對華稅率達122.5%

美國商務部宣布，將對從中國、德國和加拿大進口的鍍錫鋼板加徵初步反傾銷稅，其中對華稅率最高達122.5%。鍍錫鋼板主要用於製作金屬包裝，有美國食品製造商憂慮，新措施或導致罐頭食物價格上漲。

商務部表示，今年1月接到業界申訴，與美國國際委員會展開聯合調查後發現，從中德加三國進口的鍍錫鋼板售價低於公平市場價格，建議對從中國、德國和加拿大進口的鍍錫鋼板分別加徵122.5%、7.02%和5.29%的反傾銷稅，以保護國內的鋼鐵製造商。

商務部補充，上述是初步稅率，明年1月才有最終裁定。同時，不會向從英國、荷蘭、韓國、台灣及土耳其進口的鍍錫鋼板加徵這一關稅。

鍍錫鋼板俗稱馬口鐵，主要用於製作金屬包裝，包括食品罐頭和油漆桶等產品。數據顯示，美國從中國進口的鍍錫鋼板佔總進口量14%，德國和加拿大加起來約佔30%，其他五個經濟體佔其餘進口的大部分。

《華爾街日報》報道，食品生產商已提出反對意見，稱在通脹已然推高食品價格的情況下，新關稅舉措意味著罐裝湯、蔬菜和其他產品價格上漲。代表金寶湯和Fresh Del Monte Produce 等公司的消費者品牌協會估計，如果積極實施新關稅，罐頭食品價格最高可能會上漲30%。

責任編輯：易燕丹

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