中國步入低慾望社會？官媒反駁：不是沒慾望 是收入低

疫後消費復甦不及預期，有觀點認為，中國正在步入「低慾望社會」。官媒《經濟日報》發文稱，這種觀點是誇大其詞，人們不是沒有消費慾望，而是收入的限制壓抑了消費需求。隨著中國經濟加快恢復，在居民收入增加與擴大消費政策的疊加效應下，市場預期將逐步穩定向好，「低慾望」的標簽將被旺盛的消費需求所湮沒。

中國滑向「低慾望社會」的結論 並不嚴謹

文章認為，「低慾望社會」之所以先出現在日本，是有深刻社會原因。出生在日本經濟泡沫破滅後的年輕一代，對未來長期發展惶恐不安，年輕人不願承擔房貸、結婚生子，試圖通過減少消費來增加儲蓄，以此提高步入老年後抵御風險的能力。對照當下國內，雖然也出現人口老齡化加快、新生人口放緩、不結婚人群增加等現像，但僅此就得出中國滑向「低慾望社會」的結論是不嚴謹的，甚至是誇大其詞。

文章提到，房價等生活成本持續高企，給年輕群體帶來較大壓力，一定程度上制約其結婚生子的意願。特別是此前疫情對經濟發展的衝擊尚未完全散去，部分行業修復還不及預期，民眾在經濟波動中收入有所下降，自然對未來預期存在一定的不確定性，這也是人們目前不願消費不敢消費、居民儲蓄率居高不下的主要原因。

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而且，中國的人均收入水平較低。國家統計局數據顯示，2022年中國居民人均可支配收入為36883元，而世界銀行2019年的統計顯示，當年全球人均收入平均值已達到11570美元，相當於人民幣83395元。中國還有相當一部分人群沒有乘坐過高鐵和飛機，甚至沒有走出過所在省市。

文章說，從這個意義上看，在人均收入水平較低的情況下去談「低慾望社會」，不免有些「何不食肉糜」的味道。正如有專家分析指出，中國並未滑向「低慾望社會」，主要原因是人均收入水平還低於發達國家，人們不是沒有消費慾望，而是因為收入的限制壓抑了消費需求。這樣的判斷是符合當前中國發展實際的。

文章最後指，隨著中國經濟加快恢復，就業將得到有效改善，在居民收入增加與擴大消費政策的疊加效應下，市場供求關係將加快優化。未來市場預期將逐步穩定向好，消費潛力有望進一步釋放，「低慾望」的標簽將被旺盛的消費需求所湮沒。

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責任編輯：尹航

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