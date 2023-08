曾發表對華強硬言論 洛欽被任命菲律賓總統中國特使

菲律賓政府周三(16日)宣布,前外長洛欽(Teodoro Locsin)被任命為總統的中國特使。洛欽曾多次發表對華強硬言論,還在2021年時「爆粗」,但在遭到中方駁斥後,洛欽向中方道歉。洛欽也展現過對華友好,曾表示除了在南海問題上有些爭議外,中國是菲律賓的朋友。

洛欽是誰?

暨南大學國際關係學院副院長、菲律賓研究中心主任代帆表示,一般來說,被任命擔任總統中國特使這一職務的人與中國有一些特別的交情,或者是對中國比較了解。他需要通過自己的關係網推動中菲交往,並向中國政府轉達菲律賓官方的聲音。

據菲律賓通訊社介紹,洛欽是一名律師、政治家,曾當過記者。2018年10月,他被時任菲律賓總統杜特爾特任命為外交部長。2022年9月,洛欽被馬科斯任命為菲律賓駐英國大使。宣布洛欽出任中國特使後,菲總統府新聞部長加拉菲爾表示,「他將兼任兩項工作」。

中國在南海放置3燈浮標 兩座與菲律賓浮標位置重疊

美媒提到,洛欽是X平台(前身為推特)上的一個多產發帖者,主題從納粹大屠殺受害者到他已故的寵物貓無所不包,也包括發表對華強硬言論。

2021年5月,洛欽在推特上就南海問題用不文雅的語言發表言論。(China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE F--- OUT.)這番言論遭到中方駁斥,之後,洛欽向中方道歉,杜特爾特當時也在電視節目中不點名批評過他。

這一任命正值中菲律仁愛礁爭議

中國官媒《環球時報》指出,洛欽也展現過對華友好。據菲律賓《世界日報》報道,他曾在2018年的一個電視節目中表示,除了在南海問題上有些爭議之外,中國這個亞洲強國是菲律賓的朋友。菲律賓《馬尼拉公報》稱,2019年,鑒於時任美國國務卿蓬佩奧警告在與中國打交道時「要看清細則」,洛欽在社交媒體上說,上次菲方「沒看清細則時」,是西方的金融機構讓他們陷入了「最嚴重的債務陷阱」。

外交部再敦促菲律賓拖走仁愛礁軍艦 稱願繼續協商

若中美因台海爆衝突 菲總統:美國不會要菲律賓派兵

洛欽這一新職任命正值菲律賓和中國關於仁愛礁的爭議。本月稍早前,菲律賓海岸警衛隊和武裝部隊稱,中國海警5日在南沙仁愛礁海域對菲方向仁愛礁坐灘軍艦運送輪換人員和補給物資的船隻進行攔阻並使用水炮攻擊,違反國際法,菲方對此予以強烈譴責。中國外交部表示,菲方的舉動侵犯中方主權,違反了《南海各方行為宣言》。中國海警船依法予以攔阻,並採取警示性執法措施,現場操作專業、克制,無可非議。

責任編輯:尹航

緊貼中國國情最新發展,BOOKMARK china.hket.com 中國頻道