美日韓共同聲明 將基於國際法對南海問題發表強烈措辭

美日韓領袖週五（18日）在大衛營（Camp David）召開峰會。美國官員指出，美日韓共同聲明將基於國際法，對南海問題發表強烈措辭，反對脅迫及軍事化。

據路透社報道，在大衛營峰會上，美、日、韓將承諾在危機時刻相互磋商。在美國尋求團結盟友共同應對中國不斷上升的影響力之後，這一承諾旨在深化三方軍事關係。

這一承諾尚不屬於正式結盟，但將成為美國總統拜登首次在戴維營舉行的外國領導人峰會的核心內容，對於長期以來相互敵對和不信任的日韓來說，這是一個重大舉措。

美國官員還稱，美日韓共同聲明將基於國際法，對南海問題發表強烈措辭，反對脅迫及軍事化。此外，美日韓皆致力於與中國維持有效、務實、建設性外交以達成穩定關係。

外交部發言人汪文斌今日下午在回應相關問題時表示，面對變亂交織的國際安全形勢，各方應當秉持安全共同體理念，堅持真正的多邊主義，協力應對各種安全挑戰。任何國家都不應以犧牲他國安全利益，損害地區和平穩定為代價，謀求自身安全。亞太地區是和平發展的高地，合作發展的熱土，絕不能再成為地緣爭奪的角鬥場。拼湊各種排他性小圈子、小集團，將陣營對抗和軍事集團帶入亞太的企圖不得人心，勢必招致地區國家的警惕和反對。

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責任編輯：尹航

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