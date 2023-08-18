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內地電影暑期檔高票房背後 觀眾愈來愈關注現實

社會熱點 19:07 2023/08/18

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內地暑期檔票房達178億元創新高。與以往進口大片獨占鰲頭不同，今年國產爆款電影矚目，居於票房榜高位的幾乎都是現實題材，讓人聯想到泰國殺妻案、緬甸詐騙園區等熱點話題。分析認為，主流觀眾對中國故事、對自身周邊的人和事共情、共鳴層面的需求更大了。

後疫情時代 觀眾更關注現實

據內媒「第一財經」報道，今年暑期檔最大的變化是：好萊塢大片的失敗，與現實題材的國產片大行其道。過去，好萊塢大片講究炫目視效，在題材上以動作、奇幻、冒險為主，主要靠視覺轟炸。而在後疫情時代，觀眾則越來越關注現實的、切身的內容。

今年的TOP 10電影，現實題材幾乎屠榜。

文詠珊主演的《消失的她》，讓人想起戀愛腦（戀愛大過天）與泰國殺妻等熱門話題；《八角籠中》取材自四川大涼山格鬥孤兒事件；《孤注一擲》則切中人們對電信詐騙、緬甸詐騙園、荷官設局等社會熱點的好奇。

暑期檔票房達178億元創新高 前六均為國產電影

回顧之前幾年，現實題材其實早就開始拔尖。2018年講述印度仿製藥的《我不是藥神》，以31億票房拿下當年暑期檔冠軍。

報道指出，這些現實主義題材電影，通常圍繞當下的家庭親情、生老病死、城鎮青年等現實話題，引起大眾對電影和社會話題的熱議。

中國電影集團公司董事長傅若清提到，從2003年電影產業市場化起步開始到現在，主流觀眾比原來已增長20歲（年）。主流觀眾的變化和新主流觀眾進入後，他們對中國故事，對他自身周邊的人和事共情、共鳴層面的需求更大了。

電影頻道融媒體中心亦發布調查報告顯示，劇情豐富、內容有深度和情感共鳴是最吸引Z世代（1990 年代末期到2010 年代初期的出生的人）的電影創作內容風格。

這也能夠解釋，在好萊塢大片遇冷的同時，為什麼向來是票房靈藥的喜劇片也跟著失寵。

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責任編輯：尹航

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