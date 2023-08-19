解放軍台島周邊軍演：對台獨勢力挑釁嚴重警告（多圖有片）

東部戰區發言人施毅表示，今日解放軍位於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，強調是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

施毅指出，今次重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

央視新聞報道，東部戰區聯指中心下達行動指令後，戰區海軍多艘驅逐艦、護衛艦、導彈快艇，戰區空軍殲擊機、預警機、干擾機編隊，火箭軍常導火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。在多源情報信息支撐下，各作戰平台根據任務編組，體係出擊、協同行動，按計劃抵達台島周邊海空域，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢。

報道指出，在同步組織的聯合演訓中，驅護艦艇採取高速機動和隱蔽接敵方式佔領有利陣位，在任務海域待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群和電子對抗、觀通部隊，對「敵」機動目標實施全時追瞄，制空作戰編組全力奪取制空權，協同水面艦艇襲打「敵」偵巡艦機。

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台北當局強烈譴責此舉是「不理性的挑釁行為」，將派遣兵力應對。

中央台辦譴責賴清德過境美國

台灣的副領導人賴清德早前過境美國到巴拉圭訪問，北京多次表示反對和譴責。中共中央台灣工作辦公室今日批評，賴清德接受傳媒訪問時公然散布台獨言論，在巴拉圭期間又與美國高官公開見面，是恬不知恥「倚美謀獨」，竄美賣台，騙取選票，充分證明他是不折不扣的台獨工作者、徹頭徹尾的麻煩製造者，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。

中央台辦強調，將採取堅決措施懲戒台獨分裂勢力及行徑，堅決維護國家主權和領土完整；又正告美方慎重處理涉台問題，任何人任何勢力都不要低估中國政府和人民，捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

責任編輯：蒯宇澄

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