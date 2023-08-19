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工信部部長：中國算力總規模居全球第二

國情動向 11:49 2023/08/19

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工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍表示，目前全國在用數據中心機架總規模超過760萬標準機架，算力總規模達到每秒197EFlops（每秒浮點運算次數），位居全球第二。

2023中國算力大會暨第二屆「西部數谷」算力產業大會今日開幕，金壯龍表示，近年來，圍繞加快算力基礎設施建設應用，從中央到地方出台了一系列重要政策舉措，實施一大批重大工程項目，推動我國算力產業實現快速發展。

金壯龍表示，中國算力產業已初具規模，服務器、計算機、智能手機等計算類產品產量全球第一。高算力芯片加速迭代升級，一批行業骨幹企業茁壯成長，算力應用廣泛深入到政務、工業、交通、醫療等領域，不斷催生新技術、新模式、新業態，助力各行各業加快數字化、智能化轉型。

金壯龍表示，算力已成為數字經濟時代的關鍵生產力，是全社會數字化、智能化轉型的重要基礎。要緊緊圍繞經濟社會發展需求，統籌發展和安全，以智能化、綠色化、融合化為主攻方向，一體推進基礎設施建設、產業技術創新和深度融合應用，做強、做優、做大算力產業，為建設製造強國、網絡強國、數字中國提供有力支撐。

其中，要加快關鍵技術攻關。技術突破是算力發展的根本，要密切跟踪全球技術演進和產業發展趨勢，加強系統性創新，牢牢掌握發展主導權，開展算力強基、揭榜掛帥，充分發揮鍊主企業的牽引作用，圍繞計算、網絡、存儲等關鍵環節，匯聚科技力量，加大研發投入，盡快突破一批標誌性的技術產品和方案，加快新技術、新產品落地應用。


責任編輯：蒯宇澄

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