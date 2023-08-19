廣東知名企業家李興浩被公安控制 為志高空調創始人

內媒《每日經濟新聞》報道，深裝總建設集團股份有限公司（下稱「深裝總」）一名管理人員透露，公司股東之一李興浩此前已經被公安機關控制，所涉相關案件已經開庭。李興浩的另外一個更為外界熟知的身份是志高空調的創始人。

國家企業信用信息公示系統顯示，深裝總成立於1983年7月，主要從事建築裝飾工程的設計與施工。當前，李興浩仍在公司股東名單中，但具體持股比例未公示。系統還顯示，李興浩尚擔任深裝總董事。

公開資料顯示，李興浩還兼任深圳市裝飾行業協會副會長一職。該協會有工作人員稱：「他只是掛名的副會長，具體情況不太清楚，我們一直聽說他的案子開庭了，主要是因為（被指）挪用深裝總的公款。」不過，對於涉案原因，該報記者未能進一步交叉驗證這一說法的真實性。

此前，空調行業已傳出「創始人李興浩已經失聯數月」。但據員工指他早已不負責志高空調的相關業務，與志高空調沒有直接關係。曾在香港上市的志高空調母公司志高控股已於去年4月退市。

責任編輯：蒯宇澄

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