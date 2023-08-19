內地法拍房驟增 越來越多人棄房斷供

內媒觀察者網報道，近期中國法拍房與二手房驟增，原因在於在於越來越多的購房者因收入難以覆蓋房貸，無奈選擇「棄房斷供」。

報道說，導致法拍屋增多的因素中，比起破產清算、被迫停貸等，若干屋主寧犧牲個人徵信，也要及時止損、主動停貸，更令人感到擔憂，這是因所購買房屋的市值，已接近甚至低於待償房貸所致。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，近兩年整體經濟環境不佳，部分省會城市和絕大多數三四線城市房價同步走跌，導致受雇者和小商販收入降，但房貸固定支出不變，導致無力償還，迫不得已只能停貸。此外，不少中小企業破產，作為抵押物或者公司財產進入破產清算程序的房屋數量不斷增加，也是導致法拍房數量上升的重要因素。

房價下跌近4成 業主願「免費贈房」

報道舉例，河南鄭州有一名業主於2018年房價達高峰期間，以每平方米2萬元（人民幣，下同），購入一套價格與新樓相當，總價119萬的二手房。這個樓盤於2007年開盤時，售價僅每平方米4700元。

該業主向銀行貸款90萬，經過5年償付，貸款餘額還逾80萬之際，樓市急速降溫，該樓盤二手掛牌價跌至約為每平方米1.2萬元，跌近4成，意味樓價甚至低過需償還貸款的金額。於是該業主表示，只要有人願意幫忙還貸，可以免費將上述房源過戶。

報道指，相較於作為省會的二線城市，更多三四線城市中，類似相對老舊的學區房、跟漲房源，以及較偏遠區域文旅配套房源，下跌幅度更加驚人。

有惠州惠東縣沿海區域購房者表示，其所購房源2018年開盤均價為每平方米1.5萬元，如今剛剛交付沒多久，二手房市場掛牌價卻僅剩餘不到每平方米3000元，跌幅高達80%。

據阿里拍賣平台的數據，去年全國法拍房的數量已一路狂飆至200萬套。

今年上半年，據中指監測數據，法拍房再新增30.4萬套，較前年增加19.7%，但成交僅5.2萬套，遠遠不及驟增的速度。至於法拍的房型以住宅、商辦為主，尤其今年上半年住宅的法拍量達17.9萬套，佔總體59%。

分省份看，上半年掛拍量較高省份四川首次超4.5萬套，按年增加15472套、增幅51.3%。其他省份如廣東、重慶、河南、江蘇等均有不同程度增加，其中廣東前6個月掛拍按年增加7987套，河南前6個月掛拍較上年同期增加10101套，增幅高達63.38%。

值得警惕的是，7月份以來，目前中國各城市監測數據皆顯示，無論法拍房數的增加還是二手房掛牌量，相較上半年都有進一步提升的趨勢。

責任編輯：蒯宇澄

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