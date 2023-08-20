南韓政府成立專門工作組 關注中國房地產金融風險

南韓與中國經濟息息相關。南韓官媒韓聯社報道稱，隨著中國房地產金融風險加劇，南韓政府專門成立工作組，密切關注中方風險給南韓國內市場帶來的影響。南韓財政部認為，中國大型房地產開發商的金融風險如何演變，以及中國政府如何應對等可能成為變數。

政府消息指，根據經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬的指示，財政部在旗下經濟政策局內設置「中國經濟情況組」。該工作組將在財政部的政策引領下與該國央行、產業通商資源部、金融委員會等多個機構和部門保持緊密合作，密切關注中國經濟情況變化。

此外，政府高層對話機制也將關注中國房地產金融風險。由財政部第一次官（副部長）方基善主持召開的經濟應急管理工作組會議將討論對策，宏觀經濟金融問題工作檢查會議也將隨時評估中國經濟情況。

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財政部認為，來自中國大型房地產開發商碧桂園、恆大的金融風險對南韓實體經濟和金融市場帶來的直接影響或有限，但今後事態如何演變以及中國政府如何應對等可能成為變數，因此目前尚難預測有關風險給南韓帶來的影響。由於南韓與中國經濟息息相關，政府正在密切關注中方風險對國內金融市場和實體經濟帶來的影響。

金融監督院也於17日成立中國房地產金融風險監測工作組。南韓金融部門初步研判，國內金融公司的碧桂園債務問題風險敞口微乎其微，中方風險對國內帶來的直接影響有限。但有分析認為，若中國房地產風險波及全球金融機構，進而拖累全球經濟增長，屆時國內經濟受到間接影響在所難免。

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責任編輯：尹航

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