官媒：A股或成全球資產配置「核心戰場」

中證監上周公布一攬子政策撐股市，官媒評論指，這次政策出台對提振信心非常重要，A股市場有望迎來新一輪回報週期，未來成為全球資產配置的核心戰場。

央廣網評論指，「活躍資本市場」的表述是近十年首次在政治局會議中提出，「提振投資者信心」是時隔近15年再次現，這罕見提法在專家看來重要且必要。當前中國經濟處在疫後復甦、爬坡過坎的關鍵時期，結合地產等領域的風險擾動，外匯市場的波動等，回應投資者關切、提振投資者信心在當下彷若及時雨。

文章引述富國基金總經理陳戈指，一攬子舉措既立足當下，從投資端、融資端、交易端等方面全面入手，穩定預期、提振信心；又著眼長遠，堅持改革開路，統籌發展股票、債券、期貨市場，完善資本市場基礎制度；既著眼於長期發展生態，又積極謀求實現資本市場與實體經濟的良性互動。

對於新的政策舉措可能會在哪些方面更快產生實效，陳戈認為，降低交易環節費用的相關措施，將立竿見影地減輕交易環節的摩擦成本，對於個人投資者及機構投資者均是利好，「更重要的是，證監會就擴大融資融券標的範圍、實施融資融券逆週期調節對於平抑市場波動，為投資者提供更多風險管理工具」。

文章指，未來隨著一系列監管政策與措施落地，資本市場有望與經濟修復共振，市場的悲觀情緒逐漸修復，A股市場成為全球投資者進行資產配置的核心戰場。

責任編輯：陳建錫