習近平今起訪問南非 指中南關係已步入黃金時代（更新版）

中國國家主席習近平今日（21日）起一連4天訪問南非，並出席明日起舉行的金磚國家領導人峰會。這是習今年第二次出訪，料將聚焦貿易和金磚擴容等議題。

*新增習近平文章

習近平在當地報章發表署名文章，指中南關係成為發展中國家最具活力的雙邊關係之一；中南關係已經步入黃金時代，前景光明，未來可期。習近平表示，近來與南非總統拉馬福薩的戰略互信不斷加深，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，在重大國際和地區問題上保持協作，踐行真正的多邊主義。

習近平又指出，南非連續13年成為中國在非洲第一大貿易夥伴，兩國合作的蛋糕越做越大。中方歡迎更多南非商品進入中國市場，鼓勵更多中國企業赴南非投資興業。

習近平又說，兩國要加強治國理政經驗交流，堅定支持對方自主探索符合本國國情的現代化道路，不畏強權霸道，守望相助，推動中南關係在國際風雲變幻中砥礪前行；同時加強發展戰略對接，做大做強基礎設施建設、數字經濟、科技創新、能源轉型等領域合作；並繼續推動文化、旅遊、教育、體育、媒體、高校、地方、青年等領域交流合作。

習近平強調，當今世界需要的是和平，不是衝突；渴望的是協作，不是對抗。中南作為「全球南方」天然成員，更要團結一致，共同呼籲擴大發展中國家在國際事務中的話語權和影響力，加快推動國際金融機構改革，共同反對單邊制裁和「小院高墻」，攜手維護我們的共同利益。

他又強調，面對百年變局，中非關係行得穩、中非合作搞得好，全球發展就有更多新動能，世界就有更多穩定性。 習近平又指出，越來越多的國家希望叩開金磚之門、參與金磚合作。中方願同金磚夥伴一道，秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，凝聚在重大問題上的共識，發揚獨立自主的外交傳統，堅定捍衛國際公平正義，推動國際社會重新聚焦發展問題。

外交部此前公布習近平的行程重點指，今次是三年多來金磚國家領導人會晤首次線下舉辦，將圍繞「金磚與非洲：深化夥伴關係，促進彼此增長，實現可持續發展，加強包容性多邊主義」主題，共同擘畫金磚美好未來。習近平也將同南非總統拉馬福薩就雙邊關係及國際問題交換意見，共同主持中非領導人對話會。

聚焦貿易和金磚擴容

外媒分析，中國是非洲最大的總體貿易夥伴，也佔金磚國家與南非貿易的最大份額，但一些非洲國家與中國的明顯貿易不平衡依然存在，例如去年年南非對中國的貿易赤字達109億美元。南非金磚國家商業理事會負責人上周受訪表示，貿易多元化的迫切需要仍然存在，當地的貿易結構需要改變。

《金融時報》引述知情官員指，峰會可能將重點放在尋求達成一項協議上，即金磚國家成員國應愈來愈多地以本幣結算彼此之間的貿易。

今屆峰會邀請參加的國家共有69個，包括非洲所有國家。據報全球現有約40個國家有興趣加入，約20國已提交申請，包括阿根廷、阿聯酋、沙特阿拉伯、印尼、伊朗和委內瑞拉等。中國希望更多國家加入，擴大金磚機制的整體體量和影響力，以抗衡七國集團（G7）等以美國為首的西方組織。

另有分析認為，習近平今次冀借外訪發出中國重新回到國際舞台的有力信息，而此前有傳美國總統拜登計劃訪問非洲，習出訪的時間點剛好趕在美國之前。

責任編輯：陳建錫