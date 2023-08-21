習近平今起訪問南非 料聚焦貿易及金磚擴容

中國國家主席習近平今日（21日）起一連4天訪問南非，並出席當地舉行的金磚國家領導人峰會。這是習今年第二次出訪，料將聚焦貿易和金磚擴容等議題。

外交部此前公布習近平的行程重點指，今次是三年多來金磚國家領導人會晤首次線下舉辦，將圍繞「金磚與非洲：深化夥伴關係，促進彼此增長，實現可持續發展，加強包容性多邊主義」主題，共同擘畫金磚美好未來。習近平也將同南非總統拉馬福薩就雙邊關係及國際問題交換意見，共同主持中非領導人對話會。

外媒分析，中國是非洲最大的總體貿易夥伴，也佔金磚國家與南非貿易的最大份額，但一些非洲國家與中國的明顯貿易不平衡依然存在，例如去年年南非對中國的貿易赤字達109億美元。南非金磚國家商業理事會負責人上周受訪表示，貿易多元化的迫切需要仍然存在，當地的貿易結構需要改變。

今屆峰會邀請參加的國家共有69個，包括非洲所有國家。據報全球現有約40個國家有興趣加入，約20國已提交申請，包括阿根廷、阿聯酋、沙特阿拉伯、印尼、伊朗和委內瑞拉等。中國希望更多國家加入，擴大金磚機制的整體體量和影響力，以抗衡七國集團（G7）等以美國為首的西方組織。

另有分析認為，習近平今次冀借外訪發出中國重新回到國際舞台的有力信息，而此前有傳美國總統拜登計劃訪問非洲，習出訪的時間點剛好趕在美國之前。

責任編輯：陳建錫