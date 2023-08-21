海關總署：首7月對金磚國家進出口按年增近兩成

據中國海關統計，今年前7個月，中國對其他金磚國家進出口2.38萬億元（人民幣，下同），按年增長19.1%，占中國外貿進出口總值的10.1%，提升1.6個百分點；其中，出口1.23萬億元，增長23.9%；進口1.15萬億元，增長14.3%。

藉助「金磚東風」，民營企業持續開拓金磚國家市場，貿易規模快速增長，成為中國「金磚貿易」的主力。海關統計數據顯示，前7個月中國民營企業對其他金磚國家進出口1.36萬億元，增長29.4%，占同期我與其他金磚國家進出口總值的57.1%；其中，出口8626.9億元，增長28.8%；進口4965.7億元，增長30.5%。同期，國有企業和外商投資企業對其他金磚國家分別進出口6021.1億、4169.7億元，分別佔25.3%和17.5%。

電動載人汽車出口按年翻六倍

據海關統計，前7個月我國對其他金磚國家出口機電產品7594.5億元，增長38%，占同期我國對其他金磚國家出口總值的61.7%。其中，鋰電池、電動載人汽車出口成倍增長，增速分別為129.5%和601.3%，汽車零配件、家用電器、農業機械等出口增速均超過四成。同期，我國對其他金磚國家出口勞動密集型產品1578.1億元，增長20.5%。其中，服裝、箱包、鞋靴出口分別增長28.8%、41.4%、42.3%。

據海關統計，前7個月中國自其他金磚國家進口原油、煤及褐煤、天然氣等能源產品4227.8億元，增長17.3%，占同期中國自其他金磚國家進口總值的36.7%；進口鐵礦砂、銅礦砂等金屬礦砂1811.9億元，增長8%，佔15.7%。同期，中國自其他金磚國家進口農產品2702.4億元，增長14.9%，佔23.5%。其中，進口大豆1663.1億元，增長7.9%；分別進口肉類、水產品、食用油380.5億、164.7億、140.6億元，分別增長13%、22.4%、185.4%。

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責任編輯：袁瑋婧