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瑞銀下調中國今明年GDP增長預測至4.8%及4.2%

經濟脈搏 11:05 2023/08/21

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瑞銀將中國今明兩年GDP增長預測從5.2%分別下調至4.8%和4.2%，原因是樓市下行加外需走弱，政策力度不及預期。這是瑞銀近三個月內第2次調低對中國的增長預期。人民幣匯率方面，瑞銀把今年底預測從6.95下調至7.15水平，依然預計會兌美元小幅升值，因人行可能會動用各種工具防止匯率走弱。

瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤指，自今年4月以來，隨著房地產下行加深，經濟增長勢頭有所放緩。政策支持力度弱於年初定調，也不及市場預期。雖然7月的政治局會議對宏觀和房地產政策的定調更為積極，但迄今尚未宣佈明顯增加財政支出，房地產寬鬆政策亦相對零散，截至8月18日，只有部分地方政府出台了具體政策，尚未見全國層面的放鬆，一線城市政策也無明顯鬆動。政府亦未加大對房地產開發商的融資支持，未來相關房企的違約風險有所上升。

鑒於房地產下行幅度可能比此前預期更深、且持續時間更長，瑞銀將2023年房地產新開工跌幅預測從中個位數下調至25%，將2023年房地產投資預測從之前的同比持平下調至下跌10%左右。鑒於房地產建設活動下行大於預期、且沒有其他政策和行業的對沖，再加上外需也比之前預測更加疲弱，因此將2023和2024年GDP增長預測分別下調至4.8%和4.2%。該行同時下調了2024年通脹預測，並將2023和2024年底美元兌人民幣的預測分別調整至7.15和7。

責任編輯：陳建錫

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