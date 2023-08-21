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中指院：更多城市或通過降低加點數下調房貸利率

經濟脈搏 11:27 2023/08/21

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中指研究院最新報告指出，LPR下調空間或已不大，未來或許更多房價調整壓力大的城市通過下調加點數來降低房貸利率。

今日人行公布，8月1年期LPR下調10個基點，5年期以上LPR保持不變，降幅不及市場預期。中指院發布最新報告指，當前5年期以上LPR為2019年房貸利率換錨以來最低水平，根據中指監測，部分城市首套房貸利率降至3.6%，已接近歷史最低下限水平。

整體來看，LPR下調空間或已不大，未來或許更多房價調整壓力大的城市通過下調加點數來降低房貸利率，降低購房成本。另外，存量房貸利率下調進程有望加快，從而釋放居民消費潛力。

中指院並表示，當前一線城市房地產市場下行壓力在不斷增大，根據中指數據，7月一線城市商品住宅成交面積環比下降約10%，8月以來周均成交面積較7月周均下降接近30%，較去年同期下降超20%，一線城市政策優化預期進一步增強。

短期來看，一線城市政策優化方向或包括優化「認房又認貸」、降低二套首付比例、優化部分區域限購、降低交易稅費、調整普宅認定標準等，若實質性政策儘快落地執行，一線城市房地產市場活躍度有望提升，從而對整體市場情緒產生積極帶動，穩定市場預期。若一線城市政策出台節奏較慢或力度較小，預計市場預期將進一步走弱，短期房地產市場調整態勢或延續。

8月一年期LPR下調10點子 五年期意外不變

人行、金融監管總局、證監會：調整優化房地產信貸政策

責任編輯：袁瑋婧

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