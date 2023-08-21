救市措施公布後首天 滬指半日跌0.38%

中央救市措施公布後首個交易日，A股三大指數今集體低開，截至午間休市，滬指跌0.38%報3120點，深證成指跌0.24%，創業板指跌0.62%。滬深兩市半日成交額4238億元（人民幣，下同），北向資金淨賣出12.42億元。盤面上，保險、券商等大金融板塊持續走低，AI概念、數據要素及環保股漲幅居前。

多家券商及基金公司今宣布基於對中國資本市場長期健康的信心，自行購買旗下基金，包括華夏基金、嘉實基金、國泰君安等，金額從5000萬到2億元不等。

內媒澎湃新聞收集10家國內券商觀點，大部分認為A股市場目前已具備以往歷史底部特徵，積極信號出現將持續改善風險偏好，A股有望迎來新一輪上行週期。不過，重磅政策集中兌現後，短期「政策想像空間」已有限，對應A股可能延續震盪市。但對後市表現不必悲觀，A股當前水平機會大於風險。

外媒說法相反，路透社引述分析師指，A股市場的情緒已陷入低點，後市短期或寬幅震盪，建議逐步等待情緒面回升、經濟基本面轉暖、市場走勢企穩後再另行布局。華北一名私募人士向路透表示，今天的LPR和上周的證監會一堆政策都是「發了不如不發」，太讓人失望了，投資者對政策的期待被逐步澆滅態。

另一分析人士向向路透指出，新政策較缺乏實質性內容，也需要多個部門合作才能活躍市場，而投資者關注的焦點依然是經濟走弱和地緣緊張等深層次問題。

責任編輯：陳建錫