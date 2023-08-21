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救市措施公布後首天 滬指跌1.24%失守3100點

經濟脈搏 15:01 2023/08/21

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中央救市措施公布後首個交易日，A股三大指數今低開低走，午後跌幅擴大，滬指收市跌1.24%報3092點，深成指跌1.32%報10320點，創業板指跌1.60%報2084點再刷新3年多低位。滬深兩市成交額僅6783億元（人民幣，下同），大幅縮量600多億元，北向資金實際凈賣出64.12億元，連續11日凈賣出。

板塊方面，環保行業、公用事業、燃氣、工程咨詢服務、工程建設等漲幅居前，保險、航空機場、證券、醫藥商業、光伏設備等跌幅居前。

多家券商及基金公司今宣布基於對中國資本市場長期健康的信心，自行購買旗下基金，包括華夏基金、嘉實基金、國泰君安等，金額從5000萬到2億元不等。

內媒澎湃新聞收集10家國內券商觀點，大部分認為A股市場目前已具備以往歷史底部特徵，積極信號出現將持續改善風險偏好，A股有望迎來新一輪上行週期。不過，重磅政策集中兌現後，短期「政策想像空間」已有限，對應A股可能延續震盪市。但對後市表現不必悲觀，A股當前水平機會大於風險。

外媒看法相反，路透社引述分析師指，A股市場的情緒已陷入低點，後市短期或寬幅震盪，建議逐步等待情緒面回升、經濟基本面轉暖、市場走勢企穩後再另行布局。華北一名私募人士向路透表示，今天的LPR和上周的證監會一堆政策都是「發了不如不發」，太讓人失望了，投資者對政策的期待被逐步澆滅態。

另一分析人士向向路透指出，新政策較缺乏實質性內容，也需要多個部門合作才能活躍市場，而投資者關注的焦點依然是經濟走弱和地緣緊張等深層次問題。

責任編輯：陳建錫

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