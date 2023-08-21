內地前七月財政收入增速收窄至11.5%

財政部公布，1至7月全國一般公共預算收入13.93萬億元（人民幣，下同），按年增長11.5%，增幅比上月收窄1.8個百分點。稅收收入11.75萬億元，增長14.5%；非稅收入2.18萬億元，下跌2.3%。收入增長除經濟總體回升向好帶動，主要是去年4月起大規模增值稅留抵退稅政策、集中退稅較多，拉低基數。

在主要稅收方面，國內增值稅4.35萬億元，按年增長84.2%，國內消費稅9,480億元，下跌10.6%，企業所得稅3.24萬億元，下跌7.4%，個人所得稅9,027億元，下跌0.6%，車輛購置稅1,549億元，下跌0.3 %。印花稅2,679億元，下跌8.3%，其中，證券交易印花稅1,280億元，下跌30.7%。

全國政府性基金預算收入28,596億元，按年下跌14.3%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入2,214億元，增長2.6%；地方政府性基金預算本級收入26,382億元，下跌15.5%，其中，國有土地使用權出讓收入22,875億元，下跌19.1%。

責任編輯：陳建錫