制約政策空間 內地7月財政收入增速大幅收窄至1.9%

財政部公布，1至7月全國一般公共預算收入13.93萬億元（人民幣，下同），按年增長11.5%，增幅比上月收窄1.8個百分點；路透社測算，7月財政收入增長1.9%，大幅低於上月的5.6%，「這也意味著放緩的財政收入增幅制約著積極財政政策的空間，捉襟見肘、財力吃緊在當月的財政收支中可見一斑」。

其中，稅收收入11.75萬億元，增長14.5%；非稅收入2.18萬億元，下跌2.3%。

在主要稅收方面，國內增值稅4.35萬億元，按年增長84.2%，國內消費稅9,480億元，下跌10.6%，企業所得稅3.24萬億元，下跌7.4%，個人所得稅9,027億元，下跌0.6%，車輛購置稅1,549億元，下跌0.3 %。印花稅2,679億元，下跌8.3%，其中，證券交易印花稅1,280億元，下跌30.7%。

全國政府性基金預算收入28,596億元，按年下跌14.3%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入2,214億元，增長2.6%；地方政府性基金預算本級收入26,382億元，下跌15.5%，其中，國有土地使用權出讓收入22,875億元，下跌19.1%。

路透社引述一名官方背景分析師指，經濟下行壓力加大，自然影響財政收入，經濟活動對財稅的影響都是一環扣一環，這也是主體稅種普遍大幅下跌的原因。

責任編輯：陳建錫