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北京寫字樓空置率13年新高 租金退回2012年水平

經濟脈搏 18:19 2023/08/21

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內地經濟復甦放緩，一線城市的寫字樓空置問題加劇，其中，北京二季度寫字樓空置率升至18.3%，創下近13年新高，租金則倒退到2012年的水平。

財經網引用第一太平戴維斯、高力國際、仲量聯行等機構數據指，二季度，北京寫字樓的淨吸納量為-5.3萬平方米，租戶不斷流失，而全市寫字樓平均月租為316元人民幣／平方米，按月下滑1.5%。一名行業資深經理人向財經網透露，今年當地出租市場的確很難，每個月只有兩三組客戶，幾乎都是降價成交。

作為北京高新科技企業集中地的中關村，寫字樓空置率達到了16.9%，創了近10年高位，其平均租金跌幅更大，按季下跌了7.6%。住在附近的居民錢雨晨透露，在2020年前後，中關村附近的寫字樓到晚上9時依舊燈火通明，叫車軟件上排隊都得20分鐘起跳。現在的晚上，幾乎再沒有整片亮起燈光的大樓。

仲量聯行華北區研究部負責人米陽打比喻說：「這就像疫情三年，辦公樓市場生了一場病。本以為今年第二季度已經完全康復可以跑馬拉松了，但走到小區門口發現身體還是不舒服，只能先回來。」但他也提到，北京比其他地方更抗跌，他們年初做過預測，認為今年市場活躍度有望恢復至常年的65%。

報道又提到，其餘一線城市的寫字樓各面臨著不同程度出租困境，上半年，上海、廣州、深圳的甲級寫字樓空置率分別升至18.6%、18%及24.5%。

責任編輯：陳建錫

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