廣東跆拳道館南韓跳僵尸跆舞奪冠 中跆協：醜化民族形象（有片）

廣東省一跆拳道館赴南韓參賽，因表演「殭屍跆舞」，遭中國跆拳道協會處罰，該教練註冊資格被取消，協會指該表演醜化民族形象，褻瀆中華文化。

近日網上熱傳一中國跆拳道館在南韓參賽時裝扮為滿清宮廷太監，並扮僵尸跳舞，中國隊並因該舞蹈獲得比賽冠軍。中國跆拳道協會今日發布公告指，廣東省深圳市艾克斯體育文化傳播有限公司經營的「X-跆拳道館」自行報名並持旅遊簽證赴韓國城南市參加了2023世界跆拳道大賽(Hanmadang)。該館教練劉豪根據恐怖電影，自編自導「殭屍跆舞」參賽。該表演宣揚遺風陋習，醜化民族形象，褻瀆中華文化，造成惡劣影響。

經研究，現依規作出以下處理:

(一)取消「X-跆拳道館」中國跆拳道協會會員資格級位考試考點資格和全國跆拳道相關賽事參賽資格; (二)取消劉豪教練員註冊資格，禁止劉豪參與中國跆拳道協會舉辦的培訓比賽等活動; (三)責令廣東省跆拳道協會做出檢查，取消廣東省跆拳道協會和深圳市跆拳道協會3 年內評優資格 此事件影響惡劣、教訓深刻，暴露出中國跆拳道協會在行業監管和文化建設方面存在一系列問題。協會深刻反思汲取教訓，將對全國跆拳道館進行全面清查整改，加強跆拳道行業從業人員資格審查，強化行業監管和行風建設，深化社會主義核心價值觀和中華優秀傳統文化教育，樹立健康向上的行業文化，弘揚中華體育精神和奧林匹克精神，傳播體育正能量。

不少網民就指，該舞蹈有創意也跳的很好，又指不明白僵尸為什麼算文化糟粕。又有人指，是否香港林正英的僵尸片都要全封殺。

責任編輯：袁瑋婧