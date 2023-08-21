李強會見美中貿易全國委員會董事會主席 指將落實好外企國民待遇

總理李強今日（21日）上午在人民大會堂會見美中貿易全國委員會董事會主席葛士柏率領的美中貿委會成立50周年訪華團。李強表示，中國願與美國一道，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定。中國還將落實好外資企業國民待遇，維護和促進公平競爭，依法保護企業產權和企業家權益。

李強：願與美一道 保障好全球產業鏈供應鏈穩定

據新華社報道，李強指出，中美分別作為最大的發展中國家和發達國家，經濟互補性遠大於競爭性。中美經濟關係的本質是互利共贏，雙方經濟深度融合，維護好兩國經貿合作和經濟關係，符合雙方共同利益。當前，中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力。中美完全可以共同發展，攜手為全人類的美好未來作出更大貢獻。

李強指出，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，這既是我們自身的戰略選擇，也是順應經濟全球化的歷史規律。中國願與美國一道，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定。中國正全面推進高質量發展和中國式現代化建設，中國大市場蘊含著巨大增長潛力和機遇。中國將持續擴大市場准入，全面優化營商環境，落實好外資企業國民待遇，維護和促進公平競爭，依法保護企業產權和企業家權益。

他希望美中貿委會繼續當好中美友好合作的使者，為深化兩國企業交流合作、推動雙邊關係行穩致遠發揮更重要作用。

報道引述葛士柏等美方人士表示，美中貿委會支持發展健康穩定的美中雙邊關係和兩國經貿合作，為美中經濟增長注入巨大推動力。中國市場對提升美國企業競爭力至關重要。美中貿委會歡迎中國政府發出深化改革開放的信號，希望美中關係進一步發展，給兩國工商界帶來更大確定性。

現任中共二十屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員，國務院秘書長、機關黨組書記吳政隆參加會見。

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責任編輯：尹航

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