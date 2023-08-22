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美思明智被指違法從事涉外統計調查 遭北京罰款千萬人幣（更新版）

社會熱點 09:17 2023/08/22

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中國對美思明智集團(Mintz Group)的北京辦事處處以1070萬（人民幣，下同）的罰款，因該公司涉嫌從事未經批準的統計工作。幾個月前當地政府才拘留了這家紐約盡職調查公司的員工。

*更新外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌強調，中國是法治國家，任何企業在中國都應合法經營，對涉嫌違法行為，司法機關依法進行調查。中國堅定推進高水平對外開放，始終致力於為包括美國企業在內的各國企業，打造市場化、法治化、國際化的營商環境。

北京市統計局在7月5日的裁決中稱，美思明智商務諮詢（北京）有限公司在未申請和獲得批準的情況下開展了「涉外統計調查活動」，這種未經批準的活動違反了中國的相關規定。

該裁決書稱，美思明智的涉嫌在2019年3月至2022年7月期間，在37個項目中開展未經批準的涉外統計調查活動。該裁決書沒有詳細說明此類調查的性質。北京市統計局於7月14日在其網站上以公告附件的形式發布了該裁決。

雖然該通知已在統計局網站上發布了幾周，美思明智至今未公布它受到的處罰。該統計局發布的通知標題含糊，沒有明確提及美思明智，僅提及行政處罰決定書的送達。

該通知稱，該局無法聯繫到美思明智的法定代表人，也無法現場或通過郵寄方式將裁決書送達該公司。

美思明智先前曾表示，已獲得在中國開展業務的許可，並在法律允許的範圍內透明經營。

美思明智北京辦公室營被關 有關部門：涉非法經營

伯恩斯批北京針對美企出於政治動機 將作反擊

責任編輯：袁瑋婧

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