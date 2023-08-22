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美商務部將27個中國實體從「未經驗證」清單中剔除

國情動向 09:49 2023/08/22

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美國商務部宣布，工業和安全局將33個實體從「未經驗證清單」（Unverified List)剔除，其中27個實體位於中國。

美國商務部下屬工業和安全局(BIS)發佈聲明，稱將33個實體從「未經驗證清單」剔除，其他實體位於印度尼西亞、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿拉伯聯合酋長國。

聲明稱，這一決定於21日對外公開展示，並將於次日（22日）在《聯邦公報》上公佈後生效。

聲明還說，美國商務部負責出口執法事務的助理部長馬修·阿克塞爾羅德稱，「我們將33家實體排除在（清單）外，表明了當企業或東道國政府與工業和安全局合作，並成功完成最終用途核查後，它們會得到切實的好處。」

去年2月7日，美商務部宣布將33家中國實體列入出口管制「未經驗證清單」。對此，中國商務部表示，近年來，美方將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具，不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。美方應立即糾正錯誤做法，回到合作共贏的正確軌道上來，與國際社會一道，為全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟復甦多做貢獻。

責任編輯：袁瑋婧

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