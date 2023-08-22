8月百城首套房貸利率平均3.9% 料下月平均房貸利率續下行

貝殼研究院的最新數據顯示，8月百城平均首二套房貸利率均與上月基本持平，維持歷史低位；銀行平均放款周期較上月縮短，放款速度為2019年以來最快。

數據顯示，8月，百城首套主流房貸利率平均為3.90%，二套主流房貸利率平均為4.81%，均與上月基本持平。8月，首、二套主流房貸利率較去年同期分別回落42個基點（BP）和25個基點。同時，8月銀行平均放款周期為21天，較上月縮短1天，為2019年以來最快放款速度。

分城市來看，8月，一線城市首、二套房貸利率分別為4.5%、5.03%，二線城市首、二套房貸利率分別為3.88%、4.81%，均與上月持平；三四線城市首套房貸利率為3.87%，較上月下降1BP，二套房貸利率維持4.8%。

從貸款成數來看，據貝殼研究院統計，二季度，重點城市貸款成數上行，商貸平均貸款成數為61.2%，較去年同期提高3.8個百分點，較上季度提高0.3個百分點。

分城市來看，二季度，一線城市平均貸款成數為44.5%，較去年同期提高2.5個百分點；二線城市平均貸款成數為60.2%，較去年同期提高4.3個百分點，提升幅度最高，主要是二線城市集中降首付政策帶動；三四線城市平均貸款成數最高，為64.3%，較去年同期提高3.6個百分點

昨日人行公布，1年期LPR較上月下降10個基點，而此前業內普遍預期下調的5年期以上LPR「意外」保持不變。

廈門二套房首付比例降至四成

貝殼研究院認為，1年期LPR下降有助於降低企業綜合融資成本，促進實體經濟修復。對於房企而言，融資成本降低有助於緩解部分房企經營困難的局面。5年期以上LPR未變，即首、二套房貸利率下限維持4%、4.8%。

值得注意的是，8月16日廈門下調二套房貸利率下限，從LPR+80BP調整為LPR+60BP，即二套房貸款利率降至4.8%，同時，二套房首付比例也降至四成。

貝殼研究院認為，其他房貸利率超過下限的城市實際房貸利率有下降空間，預計9月平均房貸利率將下行。

中指院：更多城市或通過降低加點數下調房貸利率

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責任編輯：袁瑋婧