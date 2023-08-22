南韓就美日韓峰會向北京解說 強調非針對特定一方（更新版）

南韓外長朴振表示，美日韓峰會結束後已經通過外交渠道，向中方解說情況，強調峰會並非針對或排斥特定一方，韓方願與中方基於相互尊重、互惠精神，構建成熟健康和穩定的韓中關係，將繼續與中方保持溝通。

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在北京，外交部表示重視韓方表達的希望同中方發展關係的意願，希望韓方同中方和地區國家一道拒絕分裂衝突、陣營對抗的舊模式，開闢亞太團結合作繁榮發展的新前景。

汪文斌說，針對此次美日韓領導人會晤和共同文件相關情況，特別是涉華消極動向，中方已公開表明嚴正立場，也第一時間向有關方面提出嚴正交涉，我們奉勸並敦促有關國家謹言慎行，停止抹黑中方形象，損害中方利益，停止製造分裂對抗，損害地區和平穩定，不要以犧牲他國戰略安全利益和亞太人民福祉為代價謀一己私利。

北京日前就美日韓領導人峰會抹黑攻擊中國，向有關方面提出嚴正交涉。據韓聯社報道，針對美日韓聯合聲明提及「反對印太海域發生任何依靠力量單方面改變現狀的企圖」的說法，朴振昨日（21日）表示，這指的是攻擊性行動案例，強調韓方願與中方基於相互尊重、互惠精神構建成熟健康的韓中關係，將繼續與中方保持溝通。

關於外界擔憂三國加強合作或加劇與中國、朝鮮、俄羅斯的對抗格局，朴振指出，美日韓合作並不等同於與中韓俄的對峙或矛盾，中俄朝三國完全可以通過溝通推動外交關係穩定發展。

南韓國防部長李鐘燮出席國會會議時說，不認同韓美日加強合作會對韓中關係帶來負面影響的說法，認為反而可推動改善韓中關係。他指以「准軍事同盟」形容韓美日峰會成果不不恰當，應視為三國加強軍事合作，強調韓美日加強合作有助朝鮮半島安全，政府將開展相關工作。

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責任編輯：袁瑋婧