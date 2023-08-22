中美洲會議批准中國成為常駐觀察員 台灣宣布即日退出

中美洲議會批准中國成為常駐觀察員，台灣抗議中美洲議會通過尼加拉瓜黨團提出的「排台納中」案，宣布自即日起正式退出該議會。

據路透報道，由瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加等六國議會組成的中美洲議會在馬納瓜會議期間宣布此一決定。

中美洲議會指出，尼加拉瓜「排台納中」的提案，以聯合國1971年10月25日通過的決議為基礎，視台灣為中國的一省，因此取消台灣作為獨立國家作為觀察員的資格。

批評尼加拉瓜執意推動「排台納中」議案

台灣外交部門今日發布聲明指出，尼加拉瓜黨團及部分親中議員扈從中國大陸排台陰謀，罔顧台灣對中美洲議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻，不惜分化議會內部團結及破壞中美洲地區民主及和諧，執意推動並慫恿該議會通過極具爭議的「排台納中」議案。

聲明指，對於尼加拉瓜奧德嘉（Daniel Ortega）獨裁政權自甘淪為北京馬前卒，錯誤引用聯合國大會第2758號決議及操弄所謂「一中原則」謬論，謀奪台灣在中美洲議會的權益，嚴重傷害台灣與中美洲人民多年來的合作及情誼，凸顯北京處心積慮破壞中美洲民主及在區域擴張的野心。



聲明並指，對於北京不斷以各種手段打壓台灣國際參與空間，企圖公然干預台灣民主選舉進程，不僅無法獲得國際社會的認同，也將更加堅定台灣積極開拓國際空間的決心。

中美洲議會於1991年成立，是區域性的議會組織，成員國包括危地馬拉、薩爾瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加，另有8個觀察員，包括1999年加入成為永久觀察員的台灣。目前除了危地馬拉是台灣邦交國，其餘5個成員國均承認北京。

責任編輯：袁瑋婧