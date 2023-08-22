習近平抵達南非 稱中南關係為世界注入穩定性

國家主席習近平抵達南非約翰內斯堡，出席金磚國家領導人第十五次會晤並對南非進行國事訪問。

習近平乘坐的專機當地周一晚抵達約翰內斯堡坦博國際機場，南非總統拉馬福薩率外長潘多爾等政府高級官員到場迎接，並為習近平舉行歡迎儀式。習近平表示，很高興再次到訪南非，期待同馬福薩就深化中南關係及共同關心的問題深入交換意見。

習近平發表機場書面講話，強調今年是中南建交25周年，中南全面戰略夥伴關係步入嶄新階段。中南關係的鞏固和發展，不僅造福兩國人民，也為變亂交織的世界注入更多穩定性，相信在雙方共同努力下，這次訪問一定能夠取得圓滿成功。

習近平指，作為新興市場國家和發展中大國的重要合作平台，金磚合作機制已經成為促進世界經濟增長、完善全球治理、推動國際關系民主化的建設性力量。相信這次金磚國家領導人會晤將成為金磚合作機制發展歷程中的重要裡程碑，把發展中國家團結合作提升到更高水平。

習近平還提到，將出席中非領導人對話會，同非洲國家領導人一道，共商合作大計，共謀發展之道，共促世界和平。

責任編輯：易燕丹

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