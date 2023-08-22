地方政府統計對民營房企欠款 據稱最高20億人幣

內媒引多家民營房企人士表示，鄭州、天津等地要求各區縣政府統計對民營房企的欠款明細，多家負責人指被政府拖欠款項在10億元-20億元（人民幣，下同）區間。

據經濟觀察網，近一年多來，多家房企通過各種方式要求部分地方政府儘快償還對其欠款，理由是急需這筆錢緩解流動性壓力以及保交樓。

多家民營房企的區域負責人表示，其所在城市政府拖欠款項在10億元-20億元區間，主要包括承諾返還的土地出讓金、土增稅退稅、安置房建設保證金、土地一級整理墊付款等。

一家民營房企鄭州區域負責人表示，8月20日，其所在區域收到鄭州市多個區縣通知，要求填寫一份《政府欠款情況統計表》，包含項目名稱、欠款單位、欠款總額、已還欠款金額、未還欠款金額、項目公司名稱、款項類別等。

實際上，不僅僅是房企，7月以來，住建部和部分一線城市政府在座談會上摸底企業經營情況時，已有消費類企業、建築企業等反映地方政府欠款問題。

8月3日，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持召開金融支持民營企業發展座談會，伊利集團、宏橋集團、新希望集團、龍湖地產、旭輝地產、美的置業等民企參加。一名知情人士透露，這次會上，也有企業向監管層反映地方政府欠款問題。

內地延續政策讓房企喘息 為何有人說預期落空？

中證監今與房企代表開會 了解發債融資需求

責任編輯：袁瑋婧