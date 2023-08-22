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日將排核污水 外交部：將採取一切必要措施維護食品安全

社會熱點 15:37 2023/08/22

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日本宣布周四（24日）起將核污水排海，在北京，外交部表示已提嚴正交涉，將採取一切必要措施維護海洋環境，維護食品安全和公眾健康。

今日外交部記者會上，有記者提問指是否會對日本輸華商品採取進一步行動。外交部發言人汪文斌表示，日本政府不顧國際社會嚴重關切和堅決反對，執意宣佈將於8月24日啟動福島核污染水排海，公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，此舉極端自私，極不負責任。中方嚴重關切並強烈反對，已向日方提出嚴正交涉。

汪文斌指出，兩年多來，福島核污染水排海計劃的正當性、合法性、安全性一直受到國際社會質疑。日方迄未解決國際社會關於核污染水淨化裝置長期可靠性、核污染水數據真實準確性、排海監測安排的有效性等重大關切。中方等利益攸關方多次指出，如果核污染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。日本強推核污染水排海不正當、不合理、不必要。

「令人遺憾的是，日方對國際呼聲置若罔聞，處心積慮營造排海安全無害的假象，甚至對表達正當關切的鄰國無理指責，所作所為已引發周邊國家及國內民眾的強烈憤慨。」汪文斌說。

汪文斌強調，海洋是全人類的共同財產，不能任由日方傾倒核污染水。中方強烈敦促日方糾正錯誤決定，撤銷核污染水排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式處置核污染水，接受嚴格國際監督。中方將採取一切必要措施維護海洋環境，維護食品安全和公眾健康。

中國向聯合國提交福島核污水文件 促日本停止排海計劃

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責任編輯：袁瑋婧

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