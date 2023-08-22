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蘭州新區巴士9月起加價 曾讓員工貸款「出糧畀自己」

社會熱點 15:38 2023/08/22

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甘肅蘭州新區巴士運營企業連年虧損，經多部門監審並獲聯席會議同意，當地巴士下月起加價1元（人民幣，下同）或以上。

澎湃新聞報道，蘭州新區管理委員會網站本月初發布通知指，近年來，由於蘭州新區巴士線路長、上座率低、票價水平低以及各項投入和運營成本逐年增長等因素，導致新區巴士運營企業連年虧損。經多部門監審，決定對票價作出調整。

調整後，區域巴士由1元，加至2元；城鄉巴士由劃一2元，改為分段收費：15km（含）以內線路3元，15-20km（含）線路4元，20km以上線路5元。新票價方案於9月1日起執行。

蘭州新區管理委員會網站上月披露當地巴士營運成本情況，新區公交公司2020-2022年成本監審工作相關數據顯示，年均運營（3年加權平均）成本為5,709萬元，年均客運總量627萬人次；單人次運營成本為9.10元，減去單人次收入2.01元和單人次政府補貼1.71元，單人次虧損為5.38元。

河南一地發不出工資全縣巴士停運 引熱議後恢復3條路線

蘭州公交集團負債39億元拖糧4個月 讓員工貸款「出糧畀自己」

去年9月，內媒《天目新聞》曾報道蘭州公交集團的高額負債困境。報道指，網傳一封致「蘭州公交集團有限公司職工」的告知書，稱「用於解決2022年6月至9月份職工工資的蘭州農商銀行『金城E貸』薪易貸（專享）定制貸款，由集團公司提供連帶責任保證，並承擔按月結息、到期還本責任。」蘭州公交集團宣傳部工作人員隨後證實告知書屬實，但告知書內所制定的方案尚處在測試期。

該工作人員表示，17年來，企業一直維持低票價（1元）運行，並積極承擔社會責任，包括發放敬老卡、學生卡等，其中就讓利將近10億，「從2020年開始，受多種因素影響，我們的收入已經無法覆蓋成本，維持不了企業的正常運營。」

上述工作人員解釋，之所以讓職工自行貸款，並由集團還本金及利息，是因為蘭州公交集團已經沒有辦法申請貸款，「企業目前負債39億，負債率達72%，已無辦法再申請貸款。」

責任編輯：易燕丹

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