中方召見日本駐華大使 就核污水排海提嚴正交涉

中國外交部副部長孫衛東今日（22日）召見日本駐華大使垂秀夫，就日本政府宣布將於8月24日（本週四）啟動福島核污染水排海提出嚴正交涉。

孫衛東指出，日本政府無視國際社會強烈質疑和反對，執意宣布即將啟動福島核污染水排海。這一行徑公然向包括中國在內的周邊國家和國際社會轉嫁核污染風險、將一已私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，極其自私自利，極不負責任。中方表示嚴重關切、強烈反對。

孫衛東強調，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質泄漏，對海洋環境、食品安全和人類健康產生深遠影響。海洋是全人類賴以生存的藍色家園，不容日方隨意傾倒核污染水。日方強推核污染水排海，無疑是在拿全球海洋環境和全人類健康當賭注。中方強烈敦促日方撤銷錯誤決定，停止強推核污染水排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式加以處置，避免對全球海洋環境造成不可預測的破壞和危害。如日方一意孤行，中國政府將采取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康。

中國外交部未公佈日方反應。另據日媒共同社報道，日本公明黨黨首山口那津男將在本月28至30日訪華，他表示，屆時會向中方說明排海的安全性，以謀求理解。

日將排核污水 外交部：將採取一切必要措施維護食品安全

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道