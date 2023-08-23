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習近平稱中國經濟長期向好不變 始終是世界重要機遇

國情動向 09:07 2023/08/23

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中國國家主席向金磚國家工商論壇閉幕式發表致辭指，當今世界是一榮俱榮的命運共同體，各國人民企盼的不是「新冷戰」和「小圈子」，而是共同繁榮、開放包容。中方將不斷深化金磚戰略夥伴關係，真誠歡迎各國加入金磚合作機制。中國經濟長期向好的基本面不會改變，將始終是世界發展的重要機遇。

習近平表示，當前時代之變正以前所未有的方式展開，人類社會走到了關鍵當口，各國要秉持正確的世界觀、歷史觀、大局觀，把構建人類命運共同體的理念轉化為行動、願景轉化為現實。各國要促進共同發展繁榮，中方願同各國一道，加快推進全球發展倡議合作，應對共同挑戰，增進各國人民福祉。

要努力實現普遍安全，中方願同各方一道，推動全球安全倡議落地生根，堅持對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和，攜手打造安全共同體。

習近平強調，以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家群體性崛起，正在從根本上改變世界版圖。無論有多少阻力，這支積極向善的力量都將蓬勃發展。中方將不斷深化金磚戰略夥伴關系，拓展「金磚+」模式，積極推進擴員進程。20多個國家正叩響金磚的大門，中方真誠歡迎各國加入金磚合作機制。

中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變。中國將始終是世界發展的重要機遇，將堅定推進高水平開放，打造市場化、法治化的一流營商環境，構建面向全球的高標准自由貿易區網絡。隨著中國14億多人口整體邁進現代化，中國必將對世界經濟作出更大貢獻，為各國工商界提供更大空間。

責任編輯：陳建錫

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外交 經濟 習近平 中國

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