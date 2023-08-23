白宫批中國經濟透明度降低 阻調查機構提供信息

白宮國安顧問沙利文批評中國近月降低基本經濟數據的透明度，同時打壓在中國本土提供有關數據的公司、阻止其發佈關於經濟好壞的信息，行為不負責任。

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沙利文表示，中國在報告青年失業率及其他數據時降低了公開性和透明度，「在我們看來，這些都不是負責任的做法...為了全球信心、可預測性和世界其他國家做出正確經濟決策的能力，公佈數據時保持一定的透明度非常重要」。

他又批評中國在「一帶一路」的下的脅迫性貸款行為，表示總統拜登將推動提高世界銀行、國際貨幣基金組織的貸款能力，以便在即將於印度舉行的二十國集團（G20）領導人峰會上提供可信的替代方案。拜登將聚焦與志同道合的國家合作，為全球帶來經濟支持，特別是「全球南方」國家。

但他強調，美國並非要抗衡包括中國在內的金磚國家，金磚國家也不會變為美國或其他國家的地緣政治競爭對手。



對於商務部長雷蒙多將於下周訪華，沙利文指，她將向北京傳達美國不尋求脫鉤，而是專注於國家安全，確保與的盟友共建有韌性的供應鏈的信息。

責任編輯：陳建錫