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謝鋒晤雷蒙多 稱經濟復甦乏力下中美應同舟共濟

國情動向 09:59 2023/08/23

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中國駐美大使謝鋒與即將訪華的美國商務部長雷蒙多會面，討論經貿關係等議題。謝鋒表示，全球經濟復甦乏力，中美都在一條船上，同舟共濟才是正道。

謝鋒周二（22日）與雷蒙多會面，就中美經貿關係和雷蒙多即將對中國的訪問交換意見。謝鋒表示，中方對美政策始終保持連續性，當今世界變亂交織，全球經濟復甦乏力，多重危機層出不窮。中美身處同一個星球，大家都在一條船上，誰都無法獨善其身，更不應該損人利己，同舟共濟才是正道。

謝鋒又就中方關切的經貿問題闡明立場，要求美方高度重視，採取行動予以解決，並呼籲希望美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。雙方都認為會見深入、務實、富有建設性，希望繼續保持溝通。

美商務部新聞稿稱，雷蒙多在會談中提出了對美國企業和工人具有重要意義的問題，並討論了與美中商業關係、美國企業面臨的挑戰，以及潛在的合作領域。

雷蒙多下周日（27日）起訪華，是今年內第4名訪華的美國政府高官，她在本次行程將到訪北京和上海，並與中國官員和美國商界領袖會面。

責任編輯：陳建錫

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