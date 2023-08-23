  • 32°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 11:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒促機構投資者維護A股市場穩定 勿唱空中國經濟

經濟脈搏 10:47 2023/08/23

分享：

分享：

官媒《證券日報》發表評論指，中國股票市場再現大調整局面，機構投資者應維護市場價值中樞穩定，對唱空中國經濟的各種聲音加以識別，不以訛傳訛。

文章引述證商數據指，截至去年底，A股市場各類專業投資機構持股市值佔比約為22%，交易量佔比約為30%，市場影響力得到較大提升。機構投資者，特別是大型機構投資者，擁有人才、信息、資金等優勢，一舉一動都對市場風向帶來很大影響，理應擔當價值投資的表率，維護市場價值中樞穩定。

如果機構投資者釋放的投資理念、價值判斷、信息解讀出現偏差乃至混亂，並且通過實際操作加以佐證，對市場風氣和市場氛圍的影響是很強的。一些投資機構只重視自身業績，在市場波動較大時助漲助跌，加劇恐慌情緒。在從嚴監管的今天，膽敢觸犯法律「割韭菜」的機構少了，但順便「割韭菜」的並不少。

當前，中國經濟運行正處於爬坡關鍵時期，尤其需要凝聚市場共識，切實防止「誤解疊加」和「信心損耗」。對於唱空中國經濟和股市的各種聲音，包括機構投資者在內的市場參與者應當加以識別，不以訛傳訛，而是要堅持價值投資取向，帶領其他投資者撥開信息迷霧，打開新階段的價值投資前景。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 A股 中國

下一篇文章

在岸人民幣收升逾200點 升穿7.3（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地7月社融、新增貸款均較預期折半 創7年及14年低
內地7月社融、新增貸款均較預期折半 創7年及14年低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款