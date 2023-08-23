官媒促機構投資者維護A股市場穩定 勿唱空中國經濟

官媒《證券日報》發表評論指，中國股票市場再現大調整局面，機構投資者應維護市場價值中樞穩定，對唱空中國經濟的各種聲音加以識別，不以訛傳訛。

文章引述證商數據指，截至去年底，A股市場各類專業投資機構持股市值佔比約為22%，交易量佔比約為30%，市場影響力得到較大提升。機構投資者，特別是大型機構投資者，擁有人才、信息、資金等優勢，一舉一動都對市場風向帶來很大影響，理應擔當價值投資的表率，維護市場價值中樞穩定。

如果機構投資者釋放的投資理念、價值判斷、信息解讀出現偏差乃至混亂，並且通過實際操作加以佐證，對市場風氣和市場氛圍的影響是很強的。一些投資機構只重視自身業績，在市場波動較大時助漲助跌，加劇恐慌情緒。在從嚴監管的今天，膽敢觸犯法律「割韭菜」的機構少了，但順便「割韭菜」的並不少。

當前，中國經濟運行正處於爬坡關鍵時期，尤其需要凝聚市場共識，切實防止「誤解疊加」和「信心損耗」。對於唱空中國經濟和股市的各種聲音，包括機構投資者在內的市場參與者應當加以識別，不以訛傳訛，而是要堅持價值投資取向，帶領其他投資者撥開信息迷霧，打開新階段的價值投資前景。

責任編輯：陳建錫