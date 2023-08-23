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廣州地區銀行掀起價格戰 經營貸最低年化利率2.9%

經濟脈搏 11:17 2023/08/23

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監管層日前開會強調加大貸款投放力度、繼續推動實體經濟融資成本穩中有降。近日廣州多間地區銀行的經營貸年化利率降到3字頭以下，消費貸利率集中在3.3%-3.8%之間。

廣州多間銀行經營貸年化利率低至2.9%

據官媒《上海證券報》，記者近日在廣州地區調研銀行時發現，經營貸利率呈進一步下行趨勢，有部分銀行經營貸產品年化已低於3%，優質客戶申請經營貸可享2.9%年化利率。廣州某股份制銀行客戶經理黃經理形容，「這邊銀行太卷了！」

黃經理說，當前廣州市場上經營貸利率基本下調到3%，已有多間銀行經營貸給出2.9%的年化利率。「我們下半年將要衝一下（任務），普惠小微優質企業經營貸可以最低給到2.9%的定價。」

網傳「為遏制資本外流 存款過百萬將被永久凍結」 人行辟謠

人行、金融監管總局、證監會：調整優化房地產信貸政策

經記者與廣州地區多家銀行確認，部分銀行下半年加大普惠小微貸款的支持力度，繼續推動實際利率穩中有降。廣州農商銀行提出，下半年要提升網點效能，建強中小額資產業務發展主陣地。力爭用2年至3年時間實現中小額公司信貸、普惠小微信貸和零售信貸資產規模各達1000億元。

客戶實證：去年消費貸利率4% 今年是3.4%

不單是經營貸，銀行消費貸也在打「價格戰」。多間上市銀行在近期機構調研過程中表示，將加大消費貸布局，這一方面是響應國家擴大內需的政策導向，另一方面也希望通過優化資產結構緩解息差壓力。

今年以來，在一系列促消費政策刺激下，各間銀行早已打響消費貸營銷價格戰，通過直接降低利率和發放利率優惠券、折扣券等方式吸引客戶。從目前來看，消費貸的利率集中在3.3%-3.8%之間，額度多為20萬元。

廣州熊小姐說，去年5月份她申請的消費貸利率是4%，最近客戶經理向她介紹，年化利率可做到3.4%。

除了地區銀行，國有大行如中國銀行、建設銀行等，也推出消費貸優惠產品，年利率低至3.6%。

知識庫：什麼是經營貸、消費貸？

個人經營貸款是用於解決借款人（包括個體工商戶、小微企業主、農戶等）生產經營過程中正常資金需求的人民幣貸款，既可用於項目運營，也可用於資金周轉。支持房產抵押、有價權利質押、保證擔保、信用等靈活擔保方式。

消費貸是指向自然人發放的，用於借款人家庭合法合規消費用途的貸款。可用於購車、購車位、裝修、教育學資、大宗消費購物、旅遊、出國等個人或家庭合法消費（非購房或投資）用途。支持房產抵押、質押、擔保、純信用。

責任編輯：尹航

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