內地單身人口2.4億 專家歸咎青年社交能力差

內地專家指，中國的單身人口愈來愈多，截至前年底，15歲以上單身人口已達到2.39億，社交圈子固定、宅、不善表達是青年談戀愛的三大「攔路虎」。

中科院心理諮詢師鄭莉引述一項調查指，青年不婚不戀的最大原因是社交圈子固定，其次是不喜社交、不善自我表達，還有是閒餘時間被網絡世界佔、工作太田忙等因素。她認為這與情感教育缺失有關，長期以來中國的教育制度都以智力學歷教育為主，缺乏戀愛、性教育等課程，令青年普遍缺少談情說愛的能力。

隨著智能手機、社交媒體等普及，青年更是愈來愈習慣在社交媒體等線上互動，面對面交流的減少，影響他們的社交能力，甚至加劇了一些人的社交恐懼。

鄭莉建立青年規劃好社交表格，強迫自己打破固化社交圈，定期與熟悉的人進行自己喜歡的社交活動開始，逼著自己走出去。同時，國家和社會也需要提供必要的輔助支持，應大力普及開設戀愛、性教育課程，幫助未成年人學會表達和共情；政府應加強對婚介機構、交友網站的規範和監管，不能讓其流於低俗。

不過，多數網民對專家的觀點不以為然，有人直接表示，「原因簡單，就是窮」。

北上廣的青旅裡 擠滿了找不到工作的青年

內地青年搵工難 3年123萬人湧入網絡直播行業

內地7月失業率升至5.3% 青年失業率因修改計法暫停公布

內地青年失業新出路：當全職兒女 專家憂社會消費降級

內地青年搵工有幾難? 倫敦大學尖子在二線城市爭做安檢

責任編輯：陳建錫