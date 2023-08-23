反華情緒抬頭 美國多州圖切斷與中國經濟聯繫

美國商務部長雷蒙多月底訪華，華府試圖重啟與中國的緊張關係之際，美國各州反華情緒抬頭，制定或頒布旨在切斷與北京經濟聯繫的規定。分析認為，新禁令為投資者帶來不確定性，且須在放棄投資項目和剔除中國投資者之間二選一。

《紐約時報》報道，包括佛羅里達州、得克薩斯州、猶他州和南達科他州在內近24個以右翼為主的州，提出或頒佈限制中國人購買土地、建築和房屋的法案，部分條文比聯邦層面的法律更苛刻。在聯邦層面，由財政部長領導的委員會，有權審查和阻止外國人可能獲得美國企業或軍事設施附近房地產控制權的交易。而各州提出或頒佈的法律將遠超這一範圍，禁止中國購買廣義上的「關鍵基礎設施」附近的農田或財產。

禁止中國企業投資美國土地

自2021年以來，這種限制勢頭持續增強。其中一家生產動物飼料主要成分的中國企業計劃在北達科他州建造玉米加工廠，但遭到強烈反對。美國空軍以該工廠靠近美國軍事基地為由，認為中國的參與對國家安全構成威脅；當地官員因此取消了相關項目。

商務部：美商務部長雷蒙多27日至30日訪華

謝鋒晤雷蒙多 稱經濟復甦乏力下中美應同舟共濟

得克薩斯州議員今年曾提議擴大2021年頒佈的一項禁令，禁止與中國有直接關係的投資者出資開發基礎設施項目，並禁止中國公民和公司購買土地、房屋或任何其他房地產。在南達科他州，共和黨州長諾姆亦一直推動立法，要求審核和調查外國投資者購買、租賃和轉讓農業用地的情況。

另外，美國共和黨總統參選人、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）今年5月簽署法案，禁止中國公司或公民購買或投資距離軍事基地和煉油廠、液化天然氣碼頭和發電廠等關鍵基礎設施10英里範圍內的房產。

限制中國投資引商業團隊反對

這一針對中國施加特殊限制的法案，在聯邦法院受到質疑。商業團體和拜登政府批評該法律越權，指立法內容過於廣泛，以至少量擁有中國公司或中國投資者股權的投資基金或公司購買房產也將違反法律。

「這不僅給外國投資者帶來了很多棘手的問題，也給基金帶來了很多棘手的問題，因為其中一些法律試圖讓他們二選一，要保留投資者，還是要在這些州投資，」金與斯伯丁律師事務所合夥人路德維森說。

美學者談中西方貿易現狀：未脫鉤 卻漸行漸遠

耶倫：美中有重大分歧須明確直接溝通 但不尋求脫鉤

外界亦擔心這些措施或導致美中關係複雜化，並可能招致報復。前財政部官員路德維格森表示，「你可能想對中國採取強硬態度，但如果你沒有真正考慮到可能的二階和三階效應，你最終可能會損害州收入和房地產市場，同時也無法實際解決國家安全問題。」

國際貨幣基金組織中國部前負責人普拉薩德說：「北京官員對美國國家和州層面對中國投資抱有敵意感到非常擔憂，認為這是反華情緒上升的又一個跡象。」

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁