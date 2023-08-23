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官媒呼籲給房企更靈活定價空間 緩資金壓力

經濟脈搏 12:07 2023/08/23

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內地樓市未見起色，房企陷入資金壓力，官媒《證券時報》發文稱，房企去化自救需要更多定價空間。另一官媒《經濟日報》發文稱，「房住不炒」是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。

市場供求關係已變 房企需更多定價自主權

《證券時報》文章稱，前兩年，一些地方政府限制房企的降價行為，目的是防止有房企惡意降價、擾亂市場價格和市場預期。2021年8月，湖南岳陽發布當年全國首個「限跌令」，要求降價不得超15%。隨後，多地出台類似規定，多地爆出有房企降價被約談或暫停網簽。據統計，2022年內地有近20個地方出台「限跌令」。

而現在，房地產市場供求關係已發生變化，房企銷售受阻、經營困難，在融資不暢的情況下，去化自救需要更多定價自主權。

文章稱，隨著樓市深度調整，去年下半年以來，地方政府出台各種購房支持政策，包括支持房企給予特定群體團購優惠，但優惠幅度是有要求的，有的3%~5%，有的10%，還有的明確提出不得低於成本價銷售。

近期，四川雅安、福建邵武等地在鼓勵房企針對特定群體開展商品房團購活動中明確，與房企達成的團購優惠價格不計入商品房備案價格跌幅比例範圍。此舉給了房企更靈活的定價空間，有利於當地的庫存去化，能夠緩解部分房企資金壓力，值得其他地方借鑒。

《經濟日報》發文稱，房地產是國民經濟的支柱產業，這是客觀事實。不能誇大其作用，像過去一樣對這一行業存在過度依賴的傾向；也不能輕視其在宏觀經濟中的作用、對上下游產業的帶動作用。

文章指出，在堅持「房住不炒」定位的同時，中國還加快構建多層次住房供應體系，明確住房保障的頂層設計，以公租房、保障性租賃住房、共有產權住房為重點推進保障性住房建設。特別是發展保障性租賃住房，各地出台相關規劃，旨在更好解決新市民、青年人的居住問題。租購同權正在慢慢實現，以學區房名義炒作房價的問題，也正在通過教育資源均等化的實現逐步改變。住有所居，且更加宜居，定會更好實現。

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責任編輯：尹航

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