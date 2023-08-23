官媒：房企經營難 呼籲給房企更靈活定價空間 

內地樓市未見起色，房企陷入資金壓力，官媒《證券時報》發文稱，房企去化自救需要更多定價空間。

市場供求關係已變 房企需更多定價自主權

文章稱，前兩年，一些地方政府限制房企的降價行為，目的是防止有房企惡意降價、擾亂市場價格和市場預期。2021年8月，湖南岳陽發布當年全國首個「限跌令」，要求降價不得超15%。隨後，多地出台類似規定，多地爆出有房企降價被約談或暫停網簽。據統計，2022年內地有近20個地方出台「限跌令」。

而現在，房地產市場供求關係已發生變化，房企銷售受阻、經營困難，在融資不暢的情況下，去化自救需要更多定價自主權。這也是今年5月崑山市兩個項目因大幅度降價銷售遭到處罰引起爭議的原因。

從國家統計局近日公布的數據來看，1~7月，房地產開發投資、商品房銷售面積、房企到位資金等指標降幅均進一步擴大，其中，商品房銷售額自今年3月按年轉正後，7月再次負增長。7月銷售面積和金額按月均「由正轉負」，且降幅均超過四成。房企資金來源進一步惡化，1~7月房企到位資金在去年同期下跌25.4%的情況下，今年再跌11.2%。7月70城房價數據也顯示，部分城市房價進入下行調整階段，這是由供求關係決定的。

文章稱，隨著樓市深度調整，去年下半年以來，地方政府出台各種購房支持政策，包括支持房企給予特定群體團購優惠，但優惠幅度是有要求的，有的3%~5%，有的10%，還有的明確提出不得低於成本價銷售。

近期，四川雅安、福建邵武等地在鼓勵房企針對特定群體開展商品房團購活動中明確，與房企達成的團購優惠價格不計入商品房備案價格跌幅比例範圍。此舉給了房企更靈活的定價空間，有利於當地的庫存去化，能夠緩解部分房企資金壓力，值得其他地方借鑒。

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責任編輯：尹航

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